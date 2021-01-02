В Хмельницкой области 19-летний юноша поджег сестру

В Чемеровецком районе работники местного отделения полиции задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины 19-летнего жителя одного из сел района, который поджег свою старшую сестру.

“Трагедия произошла 31 декабря 2020 около 21.00 часов в помещении летней кухни в домохозяйстве, где жил юноша. Между братом и сестрой во время совместного употребления алкогольных напитков внезапно возник конфликт, в результате которого молодой человек облил бензином и поджег одежду на 33-летней сестре”, - говорится в сообщении.

Женщина получила телесные повреждения в виде ожогов 30% тела. Ее доставили в Хмельницкий областной ожоговый центр. Предварительно врачи оценивают состояние здоровья пострадавшей как средней тяжести.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.