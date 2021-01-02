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На Хмельниччині 19-річний юнак підпалив сестру

Київ • УНН

 • 17517 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. На Хмельниччині працівники поліції затримали 19 річного юнака, який підпалив свою сестру. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення прес-служби поліції області.

На Хмельниччині 19-річний юнак підпалив сестру

У Чемеровецькому районі працівники місцевого відділення поліції затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України 19-річного мешканця одного із сіл району, який підпалив свою старшу сестру.

“Трагедія сталася 31 грудня 2020 року близько 21.00 години в приміщенні літньої кухні у домогосподарстві, де мешкав юнак. Між братом і сестрою під час спільного вживання алкогольних напоїв раптово виник конфлікт, в результаті якого молодик облив бензином та підпалив одяг на 33-річній сестрі”, — йдеться у повідомленні.

Жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді опіків 30% тулуба. Її доставили в Хмельницький обласний опіковий центр. Попередньо лікарі оцінюють стан здоров’я потерпілої як середньої тяжкості.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на навмисне вбивство).

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Українські Національні Новини

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