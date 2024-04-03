На химзаводе в Индии взорвался реактор - погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли и 16 получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в штате Теленгана на юге Индии в среду, сообщил Reuters представитель местной полиции, передает УНН.

Детали

У нас есть команда из 40 человек на месте для спасательных операций, и все люди, которые оказались в ловушке, были спасены сказал представитель полиции К. Х. Рупеш.

Фабрика принадлежала фармацевтической фирме SB Organics, и подозревается, что в инциденте погиб руководитель высшего звена.

Согласно данным, под завалами еще находятся восемь-десять человек. Местные чиновники не исключают, что количество жертв может возрасти, поскольку на момент взрыва в здании находились около 50 человек.

Первые кадры с места событий показывают разрушенный в результате взрыва завод и дым, поднимающийся над обломками.

Существуют предположения, что на заводе может детонировать еще один реактор. Власти организовали эвакуацию людей из близлежащих районов.

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