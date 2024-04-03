На химзаводе в Индии взорвался реактор - погибли пять человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  98716 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  103314 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  104338 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  103265 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  116178 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  101053 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  103554 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128376 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128824 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123884 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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В оккупированном Крыму заметили переброску военной техники

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Публикации

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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2 апреля 2024, 09:02  •  198217 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  239638 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  510213 просмотра

На химзаводе в Индии взорвался реактор - погибли пять человек

Взрыв на химическом заводе в Теленгане, Индия, унес жизни по меньшей мере 5 человек и ранил 16, некоторые из них до сих пор находятся под завалами.

Здоровье •   •  5086 просмотра
На химзаводе в Индии взорвался реактор - погибли пять человек

Смертельное ДТП на Львовщине перекрыло трассу М-09 возле села Мощана: патрульные организовали реверсное движение

Смертельное ДТП заблокировало движение в обоих направлениях на трассе М-09 возле села Мощана во Львовской области.

Общество •   •  4617 просмотра
Смертельное ДТП на Львовщине перекрыло трассу М-09 возле села Мощана: патрульные организовали реверсное движение

Эстония разработала механизм компенсации, который предусматривает использование российских средств на нужды Украины - Шмыгаль

Эстония завершила разработку компенсационного механизма, который предусматривает использование замороженных российских средств на нужды Украины.

Война •   •  10033 просмотра
Эстония разработала механизм компенсации, который предусматривает использование российских средств на нужды Украины - Шмыгаль

Bloomberg: Путин планирует в Украине войну на истощение

Путин планирует войну на истощение в Украине, полон решимости завоевать ее путем постоянного наступления и пережить Киев на поле боя.

Война •   •  11736 просмотра
Bloomberg: Путин планирует в Украине войну на истощение

"Мы ожидаем более конструктивных действий в ближайшее время": Кулеба о встрече с венгерским коллегой Сийярто

После длительной встречи в Брюсселе Кулеба и Сийярто договорились принять меры для улучшения отношений между Украиной и Венгрией в ближайшие дни и недели.

политика •   •  11783 просмотра
"Мы ожидаем более конструктивных действий в ближайшее время": Кулеба о встрече с венгерским коллегой Сийярто

Древние пещеры Киево-Печерской лавры оцифровала в 3D украинская компания - Минкульт

Львовская компания Skeiron оцифровала пещеры Киево-Печерской лавры, одного из важнейших исторических и религиозных объектов Украины, создав 3D-модель этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Культура •   •  13905 просмотра
Древние пещеры Киево-Печерской лавры оцифровала в 3D украинская компания - Минкульт

В оккупированном Крыму заметили переброску военной техники

В Крыму зафиксирована военная техника и склады, на которых хранятся припасы для российских войск. Их координаты переданы украинским военным для нанесения возможных ударов.

Война •   •  15793 просмотра
В оккупированном Крыму заметили переброску военной техники

"Это исторический шанс Украины - сломать российский реваншизм, и мы должны этим шансом воспользоваться": Зеленский про подготовительные работы в россии

Украина рассматривает российскую мобилизацию солдат как исторический шанс сломать российский реваншизм и должна воспользоваться этой возможностью.

Война •   •  15916 просмотра
"Это исторический шанс Украины - сломать российский реваншизм, и мы должны этим шансом воспользоваться": Зеленский про подготовительные работы в россии

В Instagram, Facebook и WhatsApp начались сбои в работе

Продукты Meta, включая Instagram, Facebook и WhatsApp, потерпели масштабные сбои в работе, причина которого пока неизвестна.

Новости Мира •   •  12609 просмотра
В Instagram, Facebook и WhatsApp начались сбои в работе

Партизаны в Крыму нашли склады минобороны рф в Джанкое, и сдали координаты – "АТЕШ"

Партизанская группа "АТЕШ" в оккупированном Крыму обнаружила в Джанкое склады, используемые российскими войсками для хранения продовольствия, обмундирования и палаток, и передала их координаты украинским военным для возможных ударов.

Война •   •  15708 просмотра
Партизаны в Крыму нашли склады минобороны рф в Джанкое, и сдали координаты – "АТЕШ"