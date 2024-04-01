В Индии леопард ворвался в дом и ранил пять человек

Леопард ворвался в дом в пригороде столицы Индии Дели, ранив пять человек прежде, чем его смогли заблокировать в комнате. Об этом сообщили экстренные службе Дели, передает УНН со ссылкой на Mint.

Детали

По сообщению пожарной службы Дели, около 6.20 утра они получили информацию об инциденте: леопард ворвался в жилой дом и напал на людей, ранив пятерых жителей. В деревню Джагатпур в делийском районе Вазирабад выехали две пожарные машины.

Начальник пожарной службы Дели Атул Гарг сообщил, что с помощью местных жителей сотрудники пожарной службы смогли запереть леопарда в комнате. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Добавим

Это не первое нападение леопарда на людей в Индии за последнее время. В марте в районе Джаркханд проводилась масштабная операция по поимке леопарда, который проник на фабрику в промышленном районе Адитьяпур, что вызвало тревогу среди местных жителей. По сообщениям, леопард напал на одного человека, нанеся ему незначительные ранения.

В штате Химачал-Прадеш сообщалось, что местные жители напуганы тем, что леопарды охотятся на собак, коз и овец, а также тем, что они напали на нескольких человек в разных районах Хамирпурского района штата. 8 марта пара леопардов (самец и самка) была замечена в деревне Гуджрехра панчаята Чабутра Грам в Хамирпуре.

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