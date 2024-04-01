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В Индии леопард ворвался в дом и ранил пять человек
В индийской столице Дели леопард напал на людей в доме. Его смогли заблокировать в одной из комнат пожарные с помощью местных жителей.
В Харькове россияне разрушили практически всю критическую энергетическую инфраструктуру - мэр
Почти вся важная энергетическая инфраструктура Харькова была разрушена в результате российских атак. Однако, паники в Харькове нет. Сейчас в городе - 1,3 млн жителей.
Жена посла Украины в Бразилии заболела лихорадкой Денге
Жена посла Украины в Бразилии и сотрудник посольства с женой заболели лихорадкой Денге - опасной болезнью. Сейчас в Бразилии бушует крупнейшая эпидемия Денге в истории страны, больницы переполнены.
Евлаш о противодействии авиабомбам ФАБ-1500: основная задача заключается в борьбе с их носителями - самолетами
россия начала использовать чрезвычайно мощные авиационные бомбы ФАБ-1500, что требует от Украины сосредоточиться на борьбе с авианосцами Су-34 и Су-35, которые разворачивают эти бомбы.
В москву прибыл новый грузовой рейс из Ирана для производства дронов - Гуменюк
Новый грузовой рейс из Ирана с компонентами для беспилотников-камикадзе типа Shahed недавно прибыл в москву, что свидетельствует о продолжении производства и использования россией иранских беспилотников для нападения на Украину.
Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА
Двое мужчин погибли в результате российского ракетного удара по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.
Во французских Альпах следователи нашли кости 2-летнего мальчика, который пропал в 2023 году
Двухлетнего мальчика, который пропал в 2023 году во французских Альпах, нашли мертвым, его кости нашли вблизи горной деревни после 9-месячных поисков.
Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды
31 марта Киев установил два новых температурных рекорда: максимальная температура воздуха достигла 25,3°C, побив предыдущий рекорд на 2,9°C, а среднесуточная температура воздуха 16,9°C превысила предыдущий рекорд на 1,6°C.
Гуменюк: россияне меньше стали атаковать "Калибрами" по комплексным причинам, в том числе и логистическим
россияне стали меньше использовать ракеты "Калибр" из-за логистических проблем, в том числе трудностей с обслуживанием пусковых установок и их перезарядкой в бухтах Севастополя.
Опендатабот: более 8 млн микрокредитов взяли украинцы в прошлом году
В 2023 году украинцы оформили 8 244 856 договоров микрокредитования на общую сумму 40,62 млрд грн, что свидетельствует о стабильном росте как объемов, так и количества микрокредитов, несмотря на продолжающийся конфликт.