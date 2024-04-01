В Индии леопард ворвался в дом и ранил пять человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  66105 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  51386 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  219516 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  189920 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  190604 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  394543 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140070 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136354 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154707 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143459 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

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Публикации

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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28 марта 2024, 13:27  •  394543 просмотра
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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  368842 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  723375 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  668282 просмотра

В Индии леопард ворвался в дом и ранил пять человек

В индийской столице Дели леопард напал на людей в доме. Его смогли заблокировать в одной из комнат пожарные с помощью местных жителей.

Новости Мира •   •  9674 просмотра
В Индии леопард ворвался в дом и ранил пять человек

В Харькове россияне разрушили практически всю критическую энергетическую инфраструктуру - мэр

Почти вся важная энергетическая инфраструктура Харькова была разрушена в результате российских атак. Однако, паники в Харькове нет. Сейчас в городе - 1,3 млн жителей.

Общество •   •  50670 просмотра
В Харькове россияне разрушили практически всю критическую энергетическую инфраструктуру - мэр

Жена посла Украины в Бразилии заболела лихорадкой Денге

Жена посла Украины в Бразилии и сотрудник посольства с женой заболели лихорадкой Денге - опасной болезнью. Сейчас в Бразилии бушует крупнейшая эпидемия Денге в истории страны, больницы переполнены.

Здоровье •   •  44282 просмотра
Жена посла Украины в Бразилии заболела лихорадкой Денге

Евлаш о противодействии авиабомбам ФАБ-1500: основная задача заключается в борьбе с их носителями - самолетами

россия начала использовать чрезвычайно мощные авиационные бомбы ФАБ-1500, что требует от Украины сосредоточиться на борьбе с авианосцами Су-34 и Су-35, которые разворачивают эти бомбы.

Война •   •  41154 просмотра
Евлаш о противодействии авиабомбам ФАБ-1500: основная задача заключается в борьбе с их носителями - самолетами

В москву прибыл новый грузовой рейс из Ирана для производства дронов - Гуменюк

Новый грузовой рейс из Ирана с компонентами для беспилотников-камикадзе типа Shahed недавно прибыл в москву, что свидетельствует о продолжении производства и использования россией иранских беспилотников для нападения на Украину.

Война •   •  38653 просмотра
В москву прибыл новый грузовой рейс из Ирана для производства дронов - Гуменюк

Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА

Двое мужчин погибли в результате российского ракетного удара по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Общество •   •  36119 просмотра
Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА

Во французских Альпах следователи нашли кости 2-летнего мальчика, который пропал в 2023 году

Двухлетнего мальчика, который пропал в 2023 году во французских Альпах, нашли мертвым, его кости нашли вблизи горной деревни после 9-месячных поисков.

Новости Мира •   •  31967 просмотра
Во французских Альпах следователи нашли кости 2-летнего мальчика, который пропал в 2023 году

Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды

31 марта Киев установил два новых температурных рекорда: максимальная температура воздуха достигла 25,3°C, побив предыдущий рекорд на 2,9°C, а среднесуточная температура воздуха 16,9°C превысила предыдущий рекорд на 1,6°C.

Общество •   •  31037 просмотра
Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды

Гуменюк: россияне меньше стали атаковать "Калибрами" по комплексным причинам, в том числе и логистическим

россияне стали меньше использовать ракеты "Калибр" из-за логистических проблем, в том числе трудностей с обслуживанием пусковых установок и их перезарядкой в бухтах Севастополя.

Война •   •  30161 просмотра
Гуменюк: россияне меньше стали атаковать "Калибрами" по комплексным причинам, в том числе и логистическим

Опендатабот: более 8 млн микрокредитов взяли украинцы в прошлом году

В 2023 году украинцы оформили 8 244 856 договоров микрокредитования на общую сумму 40,62 млрд грн, что свидетельствует о стабильном росте как объемов, так и количества микрокредитов, несмотря на продолжающийся конфликт.

Общество •   •  27611 просмотра
Опендатабот: более 8 млн микрокредитов взяли украинцы в прошлом году