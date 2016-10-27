На херсонском автовокзале обнаружили мужчину с гранатой

Сегодня около 17:00 патрульные получили информацию о том, что на территории автовокзала у мужчины нашли предмет, похожий на гранату. Экипажи немедленно отправились по адресу. Информация подтвердилась. Инспекторы эвакуировали людей и обеспечили охрану места события.

На территории работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

Напомним, сумку с гранатой и боеприпасами обнаружили в Сумской области.