На херсонському автовокзалі виявили чоловіка з гранатою
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Херсоні виявили чоловіка з гранатою. Про це УНН повідомили в прес-службі Патрульної поліції Херсона.
Сьогодні близько 17:00 патрульні отримали інформацію про те, що на території автовокзалу у чоловіка знайшли предмет, схожий на гранату. Екіпажі негайно вирушили за адресою. Інформація підтвердилась. Інспектори евакуювали людей та забезпечили охорону місця події.
На території працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Загрози життю та здоров’ю людей немає.
Нагадаємо, сумку з гранатою та боєприпасами виявили на Сумщині.