В Николаеве задержали агента российской разведки, который выдавал себя за военного ВСУ

Правоохранители задержали агента военной разведки рф, который выдавал себя за военного и шпионил сразу в десяти регионах Украины. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.

Детали

По данным контрразведки СБУ, агент действовал в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Черновицкой областях.

Задержанный 22-летний житель Херсонщины поочередно объезжал регионы на рейсовых автобусах. В каждой из областей он пытался разведать локации ПВО, а также координаты военных госпиталей и других медучреждений, где украинские воины находились на стационарном лечении.

Полученные сведения предатель мессенджером передавал российской спецслужбе.

Служба безопасности сорвала планы агента и задержала его «на горячем», когда он разведывал места базирования ВСУ в Николаеве.

У задержанного изъят мобильный телефон, на котором он готовил агентурный «отчет» и отправлял его связным российского гру. Поименный список лиц, которые уже установлены контрразведкой СБУ. Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) - заявили в СБУ.

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Дополнение

Правоохранители выяснили, что после выполнения агентурных заданий оккупанты обещали «эвакуировать» своего соратника в страну-агрессора и устроить его в ЧВК «Вагнер».

По материалам дела, фигурант хотел вступить в эту группировку, чтобы воевать против Украины.

Напомним,

В Донецкой области задержан 34-летний волонтер ООН, который, по данным СБУ, оказался агентом фсб. Как сообщили в СБУ, он собирал данные о локации украинских военных для планирования вражеских атак на Покровск.