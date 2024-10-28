У Миколаєві затримали агента російської розвідки, який видавав себе за військового ЗСУ
Київ • УНН
Контррозвідка СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ, який збирав дані про локації ППО та військові шпиталі в десяти областях України. Затриманому загрожує довічне ув'язнення, раніше він планував вступити до ПВК "Вагнер".
Правоохоронці затримали агента воєнної розвідки рф, який видавав себе за військового та шпигував одразу в десяти регіонах України. Про це заявили в Службі безпеки України, передає УНН.
Деталі
За даними контррозвідки СБУ, агент діяв у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Чернівецькій областях.
Затриманий 22-річний мешканець Херсонщини по черзі об’їжджав регіони на рейсових автобусах. У кожній з областей він намагався розвідати локації ППО, а також координати військових шпиталів та інших медустанов, де українські воїни перебували на стаціонарному лікуванні.
Отримані відомості зрадник месенджером передавав російській спецслужбі.
Служба безпеки зірвала плани агента і затримала його "на гарячому", коли він розвідував місця базування ЗСУ в Миколаєві.
У затриманого вилучено мобільний телефон, на якому він готував агентурний "звіт" та відправляв його зв’язковим російського гру. Поіменний список осіб яких уже встановлено контррозвідкою СБУ. Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)
Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Доповнення
Правоохоронці з'ясували, що після виконання агентурних завдань окупанти обіцяли "евакуювати" свого поплічника до країни-агресора та влаштувати його до ПВК "Вагнер".
За матеріалами справи, фігурант хотів вступити до цього угруповання, щоб воювати проти України.
Нагадаємо
У Донецькій області затримано 34-річного волонтера ООН, який, за даними СБУ, виявився агентом фсб. Як повідомили у СБУ, він збирав дані про локації українських військових для планування ворожих атак на Покровськ.