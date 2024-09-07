В Херсонской области войска рф сбросили 5 КАБов на один район: ранена женщина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсонской области российские войска сбросили 5 управляемых авиабомб на населенные пункты Бериславского района. 28-летняя женщина получила ранения от осколков стекла, разрушен дом культуры.

В Херсонской области российские войска сбросили 5 управляемых авиабомб на населенные пункты Бериславского района, 28-летняя женщина получила ранения, сообщили в субботу в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

российская авиация ударила по населенным пунктам в Бериславском районе. Враг сбросил 5 управляемых авиабомб. Одна попала рядом с жилым домом. Множественные осколочные ранения стеклом получила 28-летняя женщина. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи

- сообщили в ОВА.

Также указано, что под удар попал дом культуры, который был разрушен ранее в результате обстрелов.

По данным ОВА, также в больницу обратился еще один - 69-летний - житель Антоновки, который вчера утром получил ранения из-за атаки российского дрона. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Російські обстріли Херсонщини: 7 поранених, пошкоджена інфраструктура7 сентября 2024, 06:09 • 14604 просмотра

Юлия Шрамко

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