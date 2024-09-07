На Херсонщині війська рф скинули 5 КАБів на один район: поранено жінку
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська скинули 5 керованих авіабомб на населені пункти Бериславського району. 28-річна жінка отримала поранення від уламків скла, зруйновано будинок культури.
У Херсонській області російські війська скинули 5 керованих авіабомб на населені пункти Бериславського району, 28-річна жінка отримала поранення, повідомили у суботу у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
російська авіація вдарила по населеним пунктам у Бериславському районі. Ворог скинув 5 керованих авіабомб. Одна поцілила поруч з житловим будинком. Множинні уламкові поранення склом дістала 28-річна жінка. Її доставили до лікарні для надання медичної допомоги
Також вказано, що під удар потрапив будинок культури, котрий був зруйнований раніше в результаті обстрілів.
За даними ОВА, також до лікарні звернувся ще один - 69-річний - житель Антонівки, який вчора вранці дістав поранення через атаку російського дрона. Після надання допомоги його відпустили на амбулаторне лікування.
Російські обстріли Херсонщини: 7 поранених, пошкоджена інфраструктура07.09.24, 09:09 • 22760 переглядiв