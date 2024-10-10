На Херсонщине во время ремонта дорог на взрывчатке подорвался коммунальщик во время ремонта дорог
Киев • УНН
На Херсонщине 59-летний работник коммунальных служб подорвался на российской взрывчатке во время ремонта дороги в Давыдовом Броде. Мужчина получил взрывную травму и контузию, ему оказали медицинскую помощь на месте.
На Херсонщине во время работ по восстановлению дорог один из коммунальщиков подорвался на российской взрывчатке. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в Давидовом Броде.
59-летний мужчина наткнулся на взрывной предмет во время выполнения работ по укладке асфальта
Из-за детонации он получил взрывную травму и контузию. Бригада «скорой» оказала пострадавшему медпомощь на месте.
Напомним,
Утром российские войска атаковали Херсон. В результате обстрела 56-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги, он доставлен в больницу.