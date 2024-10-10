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На Херсонщині під час ремонту доріг на вибухівці підірвався комунальник

На Херсонщині під час ремонту доріг на вибухівці підірвався комунальник

Київ • УНН

 • 25054 перегляди

На Херсонщині 59-річний працівник комунальних служб підірвався на російській вибухівці під час ремонту дороги в Давидовому Броді. Чоловік отримав вибухову травму і контузію, йому надали медичну допомогу на місці.

На Херсонщині під час робіт з відновлення доріг один з комунальників підірвався на російській вибухівці. Про це заявили у Херсонській ОВА, передає УНН.

Деталі

Інцидент трапився у Давидовому Броді. 

59-річний чоловік натрапив на вибуховий предмет під час виконання робіт з укладання асфальту 

- розповіли в ОВА. 

Через детонацію він дістав вибухову травму і контузію. Бригада "швидкої" надала потерпілому меддопомогу на місці. 

Нагадаємо

Вранці російські війська атакували Херсон. Внаслідок обстрілу 56-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги, його доставлено до лікарні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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