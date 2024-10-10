На Херсонщині під час ремонту доріг на вибухівці підірвався комунальник
Київ • УНН
На Херсонщині 59-річний працівник комунальних служб підірвався на російській вибухівці під час ремонту дороги в Давидовому Броді. Чоловік отримав вибухову травму і контузію, йому надали медичну допомогу на місці.
На Херсонщині під час робіт з відновлення доріг один з комунальників підірвався на російській вибухівці. Про це заявили у Херсонській ОВА, передає УНН.
Деталі
Інцидент трапився у Давидовому Броді.
59-річний чоловік натрапив на вибуховий предмет під час виконання робіт з укладання асфальту
Через детонацію він дістав вибухову травму і контузію. Бригада "швидкої" надала потерпілому меддопомогу на місці.
Нагадаємо
Вранці російські війська атакували Херсон. Внаслідок обстрілу 56-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги, його доставлено до лікарні.