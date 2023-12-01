На Херсонщине после ночных обстрелов из-под завалов дома достали тело погибшего
Киев • УНН
После ночного обстрела в пригороде Херсона сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли мертвым мужчину в его доме на фоне широкомасштабных российских атак в регионе, в результате которых погибли 3 и были ранены 8 человек.
На Херсонщине работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во время ликвидации последствий ничего обстрела россиян обнаружили тело погибшего мужчины. Об этом сообщили ГСЧС, передает УНН.
Детали
В ведомстве пояснили, что после ночных обстрелов в одном из населенных пунктов пригорода Херсона были разрушены жилые дома.
Спасатели получили вызов на обследование места попадания. Во время разбора конструкций дома чрезвычайники обнаружили тело погибшего мужчины.
Дополнение
По словам. председателя Херсонской ОГА из-за ночной атаки российских войск на Тягинку в Херсонской области в своих домах погиб мужчина и была ранена женщина.
Напомним
За минувшие сутки противник совершил 91 обстрел Херсонской области, выпустив 528 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них - 7 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов. Было известно, что из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 8 - получили ранения.
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На Херсонщине после ночных обстрелов из-под завалов дома достали тело погибшего
После ночного обстрела в пригороде Херсона сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли мертвым мужчину в его доме на фоне широкомасштабных российских атак в регионе, в результате которых погибли 3 и были ранены 8 человек.
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