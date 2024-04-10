На Херсонщине из-за взрыва гильзы ранен ребенок - ОВА

В селе Новорайск Херсонской области ребенок травмировался в результате детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.

10-летний мальчик играл с гильзой, когда та взорвалась у него в руках. Он получил осколочные ранения пальцев и кисти, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что медики оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Состояние пострадавшего оценивают как удовлетворительное.

Напомним

24-летний мужчина получил серьезные ранения, включая травматическую ампутацию руки и ноги, травмы шеи и туловища, подорвавшись на российской мине в поле возле села Андреевка Херсонской области.