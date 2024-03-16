На Херсонщине два человека получили ранения в результате вражеских обстрелов

Из-за российской агрессии на Херсонщине 2 человека получили ранения за прошедшие сутки. Об этом составление председателя Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в минувшие сутки противник обстреливал Берислав, Одрадокаменку, Бургунку, Нововоронцовку, Садовое, Антоновку и город Херсон.

российские военные попали в жилых кварталах населенных пунктов области, в результате чего повреждены 6 частных домов, учебное заведение, гаражное помещение и автомобиль.

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