В Херсонской области освобождены 44 населенных пункта - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Херсонской области освобождены от российских оккупантов 44 населенных пункта. Об этом сообщил и.о. начальника Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий во время брифинга, передает УНН.
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«На сегодняшний день большая часть Херсонской области остается под временной оккупацией. Освобождены на сегодня 44 населенных пункта», - сказал Бутрий.
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По его словам, эти населенные пункты очень сильно страдают, потому что российский оккупант постоянно их обстреливает.
«Они претерпевают очень больших разрушений. Разрушается инфраструктура, это детские сады, школы, жилые дома…», – рассказал Бутрий.
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11 июля сообщалось, что украинские военные свободили еще один населенный пункт в Херсонской области.