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На Херсонщині звільнено 44 населених пункти - ОВА

На Херсонщині звільнено 44 населених пункти - ОВА

Київ • УНН

 • 131016 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. У Херсонській області звільнено від російських окупантів 44 населених пункти. Про це повідомив в.о. начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

«На сьогодні більша частина Херсонщини залишається під тимчасовою окупацією. Звільнено на сьогодні 44 населених пункти», - сказав Бутрій.

Деталі

За його словами, ці населені пункти дуже сильно страждають, тому що російський окупант постійно їх обстрілює.

«Вони зазнають дуже великих руйнувань. Руйнується інфраструктура, це дитячі садки, школи, житлові будинки…», - розповів Бутрій.

Доповнення

11 липня повідомлялося, що українські військові звільнили ще один населений пункт на Херсонщині.

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