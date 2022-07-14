На Херсонщині звільнено 44 населених пункти - ОВА

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«На сьогодні більша частина Херсонщини залишається під тимчасовою окупацією. Звільнено на сьогодні 44 населених пункти», - сказав Бутрій.

Деталі

За його словами, ці населені пункти дуже сильно страждають, тому що російський окупант постійно їх обстрілює.

«Вони зазнають дуже великих руйнувань. Руйнується інфраструктура, це дитячі садки, школи, житлові будинки…», - розповів Бутрій.

Доповнення

11 липня повідомлялося, що українські військові звільнили ще один населений пункт на Херсонщині.