В Херсонской области женщина за 200 тыс. грн пыталась продать младенца

"Сегодня, благодаря оперативным действиям прокуратуры Херсонской области и ГУНП в области в порядке ст.208 УПК Украины в Херсоне задержали жительницу Скадовского района, 1992 г.р., при попытке продажи своего новорожденного ребенка (13.03.2018) за 210 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, полицейские Запорожья задержали женщину за продажу собственного сына в трудовое рабство за 50 тысяч гривен.