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В Херсонской области женщина за 200 тыс. грн пыталась продать младенца

В Херсонской области женщина за 200 тыс. грн пыталась продать младенца

Киев  •  УНН

 • 9922 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. В Херсонской области задержана женщина, которая за 210 тыс. грн пыталась продать своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области, передает УНН.

"Сегодня, благодаря оперативным действиям прокуратуры Херсонской области и ГУНП в области в порядке ст.208 УПК Украины в Херсоне задержали жительницу Скадовского района, 1992 г.р., при попытке продажи своего новорожденного ребенка (13.03.2018) за 210 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, полицейские Запорожья задержали женщину за продажу собственного сына в трудовое рабство за 50 тысяч гривен.

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