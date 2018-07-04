На Херсонщині жінка за 200 тис. грн намагалася продати немовля

“Сьогодні, завдяки оперативним діям прокуратури Херсонської області та ГУНП в області в порядку ст.208 КПК України у Херсоні затримано мешканку Скадовського району, 1992 р.н., при спробі продажу своєї новонародженої дитини (13.03.2018) за 210 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, затриманій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, поліцейські Запоріжжя затримали жінку за продаж власного сина у трудове рабство за 50 тисяч гривень.