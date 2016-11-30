В Херсонской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В личных подсобных хозяйствах граждан в селе Новоалександровка Каланчакского района Херсонской области была зарегистрирована гибель птицы разных видов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
При исследовании отобранных из пяти личных подсобных хозяйств граждан проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе 30.11.2016 установлен диагноз гриппа птицы.
С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки птичьего гриппа 30.11.2016 проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Каланчакской райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации заболевания, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.
По предварительной информации в селе Новоалександровка в домохозяйствах граждан содержится около 4,5 тыс. голов птицы разных видов.
В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа.
Последние случаи гриппа птицы в Украине регистрировались в 2008 году в АР Крым (4 случая).