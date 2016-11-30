На Херсонщині зафіксували спалах пташиного грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. В особистих підсобних господарствах громадян в селі Новоолександрівка Каланчацького району Херсонської області було зареєстровано загибель птиці різних видів. Про це УНН повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби.
При дослідженні відібраних з п’яти особистих підсобних господарствах громадян проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 30.11.2016 встановлено діагноз на грип птиці.
З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху грипу птиці 30.11.2016 проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Каланчацькій райдержадміністрації, рішенням якої затверджено план з ліквідації захворювання, визначені межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду.
За попередньою інформацією в селі Новоолександрівка в домогосподарствах громадян утримується близько 4,5 тис. голів птиці різних видів.
В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення вірусу пташиного грипу.
Останні випадки грипу птиці в Україні реєструвались у 2008 році в АР Крим (4 випадки).