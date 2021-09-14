На Херсонщине зафиксировали лишь 59 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. На Херсонщине за 13 сентября зафиксировано 59 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1288 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 699 ПЦР-исследований и 133 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1246 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 59 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 33 женщины и 26 мужчин. Среди них 10 детей ”, - говорится в сообщении.
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“Состояние больных удовлетворительное, 50 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 9 человек”, — говорится в сообщении.
За сутки умерли 4 человека, также в области 126 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 38 901 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Из них:
— 36 146 человек победили недуг;
— 1467 человек инфицированы COVID-19;
— 1288 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 317 824 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 360 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.