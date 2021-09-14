На Херсонщині зафіксували лише 59 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. На Херсонщині за 13 вересня зафіксовано 59 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 288 людини. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 699 ПЛР-досліджень та 133 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1246 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 59 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 33 жінки та 26 чоловіків. Серед них 10 дітей”, — йдеться у повідомленні.
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“Стан хворих задовільний, 50 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 9 осіб”, — йдеться у повідомленні.
За добу померли 4 людини, також в області 126 одужань.
“Тож наразі в області 38 901 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них:
— 36 146 людей побороли недуг;
— 1 467 людей інфіковані COVID-19;
— 1 288 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 317 824 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 360 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.