На Херсонщине зафиксировали 851 новый случай коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. На Херсонщине за 13 октября зафиксировано 851 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1539 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 2085 ПЦР-исследований, 218 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1831 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 851 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из которых 472 женщины и 379 мужчин. Среди них 68 детей и 10 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 724 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 127 человек.
За сутки в области умерли 13 человек, когда выздоровели 108 человек.
“Поэтому сейчас в области 48 969 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 38 980 человек победили недуг;
— 8450 человек инфицированы COVID-19;
— 1539 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 578 394 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 59 523 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.