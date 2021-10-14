На Херсонщині зафіксували 851 новий випадок коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. На Херсонщині за 13 жовтня зафіксовано 851 новий лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 539 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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"За останню добу проведено 2085 ПЛР-досліджень, 218 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1831 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 851 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з яких 472 жінки та 379 чоловіків. Серед них 68 дітей та 10 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 724 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 127 осіб.
За добу в області померли 13 людей, коли одужало 108 осіб.
"Тож наразі в області 48 969 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 38 980 людей побороли недуг;
- 8 450 людей інфіковані COVID-19;
- 1 539 людей померли", - резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 578 394 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 59 523 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.