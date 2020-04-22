В Херсонской области за сутки зафиксировано два случая COVID-19: люди в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано два случая COVID-19. У пациентов диагностирована пневмония, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил заместитель председателя Херсонской ОГА Вадим Чабан во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"В течение последних суток было выявлено два случая COVID-19 в Херсоне, это женщина 66 лет и мужчина 75 лет. Больные уже находились в стационарно-медицинских учреждениях Херсонской области с диагнозом пневмония. Их было дополнительно обследовано методом ПЦР благодаря чему и обнаружили у них COVID-19. Сейчас состояние пациентов тяжелое. Они были госпитализированы в Херсонскую областную инфекционную больницу...", - сказал Чабан.
Чабан также отметил, что сейчас устанавливается круг контактных лиц.
"По состоянию на 14:30 сегодня зафиксировано 72 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых один летальный случай в Олешковском районе и 10 человек полностью выздоровели.
По его словам, четыре человека выздоровели за последние сутки, все находились на самоизоляции под постоянным медико-санитарным контролем.
"Они контактировали с ранее выявленными больными COVID-19", - добавил Чабан.
Как сообщалось, в Украине 9:00 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 летальных.