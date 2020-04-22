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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 37144 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 128380 просмотра

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В Херсонской области за сутки зафиксировано два случая COVID-19: люди в тяжелом состоянии

В Херсонской области за сутки зафиксировано два случая COVID-19: люди в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

 • 12009 просмотра

КИЕВ. 22 апреля УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано два случая COVID-19. У пациентов диагностирована пневмония, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил заместитель председателя Херсонской ОГА Вадим Чабан во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В течение последних суток было выявлено два случая COVID-19 в Херсоне, это женщина 66 лет и мужчина 75  лет. Больные уже находились в стационарно-медицинских учреждениях Херсонской области с диагнозом пневмония. Их было дополнительно обследовано методом ПЦР благодаря чему и обнаружили у них COVID-19. Сейчас состояние пациентов тяжелое. Они были госпитализированы в Херсонскую областную инфекционную больницу...", - сказал Чабан.

Чабан также отметил, что сейчас устанавливается круг контактных лиц.

"По состоянию на 14:30 сегодня зафиксировано 72 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых один летальный случай в Олешковском районе и 10 человек полностью выздоровели.

По его словам, четыре человека выздоровели за последние сутки, все находились на самоизоляции под постоянным медико-санитарным контролем.

"Они контактировали с ранее выявленными больными COVID-19", - добавил Чабан.

Как сообщалось, в Украине 9:00 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 летальных.

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