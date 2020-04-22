На Херсонщині за добу зафіксовано два випадки COVID-19: люди у важкому стані

КИЇВ. 22 квітня УНН. У Херсонській області протягом останньої доби зафіксовано два випадки COVID-19. У пацієнтів діагностована пневмонія, вони знаходяться у важкому стані. Про це заявив заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан під час брифінгу, передає кореспондент УНН.