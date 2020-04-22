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На Херсонщині за добу зафіксовано два випадки COVID-19: люди у важкому стані

На Херсонщині за добу зафіксовано два випадки COVID-19: люди у важкому стані

Київ • УНН

 • 12021 перегляди

КИЇВ. 22 квітня УНН. У Херсонській області протягом останньої доби зафіксовано два випадки COVID-19. У пацієнтів діагностована пневмонія, вони знаходяться у важкому стані. Про це заявив заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Упродовж останньої доби було виявлено два випадки COVID-19 в Херсоні, це жінка 66 років та чоловік 75 років.Хворі вже знаходилися у стаціонарно-медичних закладах Херсонщини з діагнозом пневмонія. Їх було додатково обстежено методом ПЛР завдяки чому й виявили у них COVID-19. Наразі стан пацієнтів важкий. Їх було госпіталізовано до Херсонської обласної інфекційної лікарні...”, — сказав Чабан.

Чабан також значив, що наразі встановлюється коло контактних осіб.

"Станом на 14:30 сьогодні зафіксовано 72 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких один летальний випадок в Олешківському районі й 10 людей повністю одужало.

За його словами, чотири особи одужали протягом останньої доби, всі перебували на самоізоляції під постійним медико-санітарним контролем.

"Вони контактували з раніше виявленими хворими на COVID-19", - додав Чабан.

Як повідомлялося, в Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 летальні.

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