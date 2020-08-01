На Херсонщине за сутки обнаружено три новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 1,3 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 3 новых лабораторно подтвержденных случая на COVID-19. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 220 ПЦР-исследований и 1116 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, зафиксировано 3 новых лабораторно подтвержденных случая на COVID-19”, — написал глава ОГА.
Он сообщил, что инфицированными являются две женщины, 54 года и 31 год, жительницы с. Надеждовка, Чаплинского района. Контактировали с ранее выявленным больным COVID-19. И еще одна женщина, 41 год, жительница Каховки. Осмотрена как больная ОРВИ.
“Их состояние удовлетворительное. Находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором”, — написал Гусев.
В частности, глава облгосадминистрации сообщил о 2 новых выздоровлениях за сутки, это жители Херсон, женщина, 54 года и мужчина, 53 года.
“Поэтому сейчас в области 230 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них:
— 207 человек победили недуг;
— 20 — инфицированы на COVID-19;
— 3 — умерли”, — написал он.
“Для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 11 232 тест-системы”, — говорится в сообщении.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 71 056 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1709 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.