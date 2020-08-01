На Херсонщині за добу виявлено три нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 1,3 тис. досліджень на виявлення коронавірусу, з яких зафіксовано 3 нових лабораторно підтверджених випадки на COVID-19. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
“За останню добу проведено 220 ПЛР-досліджень та 1 116 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, зафіксовано 3 нових лабораторно підтверджених випадки на COVID-19”, — написав голова ОДА.
Він повідомив, що інфікованими є дві жінки, 54 роки і 31 рік, жительки с. Надеждівка, Чаплинського району. Контактували з раніше виявленим хворим на COVID-19. Та ще одна жінка, 41 рік, жителька м. Каховка.Обстежена як хвора на ГРВІ.
“Їх стан задовільний. Перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом”, — написав Гусєв.
Зокрема, очільник облдержадміністрації повідомив про 2 нових одужання за добу, це жителі м.Херсон, жінка, 54 роки та чоловік, 53 роки.
“Тож наразі в області 230 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 207 людей побороли недуг;
— 20 — інфіковано на COVID-19;
— 3 — померли”, — написав він.
“Для проведення першого та другого етапів ПЛР в області наявні 11 232 тест-системи”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 71 056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1709 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.