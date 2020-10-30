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В Херсонской области за сутки обнаружили 160 новых случаев COVID-19

В Херсонской области за сутки обнаружили 160 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14367 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. На Херсонщине за минувшие сутки проведено более 2,3 тыс. исследований на выявление коронавируса и зафиксировано 160 новых случаев COVID-19. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

“За последние сутки проведено 1233 ПЦР-исследования и 1129 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 160 новых лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19, из которых 9 детей и 19 медицинских работников”, — написал он.

Гусев сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “151 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения с состоянием средней тяжести госпитализированы 9 человек”.

При этом, по его данным, в области за доу умерло три человека. “Все должны заболевания пневмонией и COVID-19”, — пояснил он, и добавил, что за сутки также зафиксировано 96 новых выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 3960 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них:
— 1696 человек побороли недуг;
— 2178 инфицированных COVID-19;
— 86 человек умерли”, — написал Гусев.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 378 729 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 7041 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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