На Херсонщині за добу виявили 160 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Херсонщині за минулу добу проведено понад 2,3 тис. досліджень на виявлення коронавірусу та зафіксовано 160 нових випадків COVID-19. Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
"За останню добу проведено 1233 ПЛР-дослідження та 1129 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 160 нових лабораторно підтверджених випадків на COVID-19, з яких 9 дітей та 19 медичних працівників", - написав він.
Гусєв повідомив, що стан хворих задовільний: "151 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів зі станом середньої важкості госпіталізовано 9 осіб".
Втім, за його даними, в області за доу померло три особи. "Всі мали захворювання на пневмонію та COVID-19", - пояснив він, та додав, що за добу також зафіксовано 96 нових одужань.
"Тож наразі в області 3 960 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 1 696 людей побороли недуг;
- 2 178 інфікованих COVID-19;
- 86 людей померли", - написав Гусєв.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 378 729 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 7 041 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.