На Херсонщине за сутки нет ни одного выздоровления от COVID-19, 141 новый больной

“За последние сутки проведено 1093 ПЦР-исследования и 382 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксирован 141 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из которых 6 детей и 12 медицинских работников”, — написал Гусев.
Глава ОГА сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “113 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 28 человек”.
Гусев не привел статистики по количеству умерших за сутки. В сравнении данных 29 и 28 ноября — также никаких изменений в количестве погибших.
“Поэтому сейчас в области 10150 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 4573 человека побороли недуг;
— 5356 человек инфицированы COVID-19;
— 221 человек умер”, — резюмировал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 722 679 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 12 213 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.