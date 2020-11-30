На Херсонщині за добу немає жодного одужання від COVID-19, 141 новий хворий

“За останню добу проведено 1093 ПЛР-дослідження та 382 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 141 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з яких 6 дітей та 12 медичних працівників”, — написав Гусєв.

Очільник ОДА повідомив, що стан хворих задовільний: “113 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 28 осіб”.

Гусєв не навів статистики щодо кількості померлих за добу. У порівнянні даних 29 з 28 листопада — також ніяких змін у кількості загиблих.

“Тож наразі в області 10150 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 4573 людини побороли недуг;

— 5356 людей інфіковані COVID-19;

— 221 людина померла”, — резюмував очільник ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 722 679 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 12 213 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.