На Херсонщине за сутки COVID-19 обнаружили у более 230 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 2,3 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 231 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 и 63 новых выздоровления. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1379 ПЦР-исследований и 969 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 231 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из которых 15 детей и 16 медицинских работников”, — написал он.
Гусев сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “216 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 15 человек”.
При этом, за последние сутки в области умерло семь человек.
“Поэтому сейчас в области 7357 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них:
— 2822 человек побороли недуг;
— 4375 человек инфицированы COVID-19;
— 160 человека умерли”, — резюмировал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 545 689 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 9697 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.