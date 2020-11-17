На Херсонщині за добу COVID-19 виявили у понад 230 осіб

"За останню добу проведено 1379 ПЛР-досліджень та 969 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 231 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з яких 15 дітей та 16 медичних працівників", - написав він.

Гусєв повідомив, що стан хворих задовільний: "216 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 15 осіб".

Втім, за останню добу в області померло сім осіб.

"Тож наразі в області 7357 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

- 2822 людей побороли недуг;

- 4375 людей інфіковані COVID-19;

- 160 людини померли", - резюмував очільник ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 545 689 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 9 697 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.