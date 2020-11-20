На Херсонщине за сутки COVID-19 обнаружили у более 200 человек

“За последние сутки проведено 1252 ПЦР-исследования и 1048 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 204 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 9 детей и 12 медицинских работников”, — написал глава ОГА.
Гусев сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “190 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 14 человек”.
По его данным, от COVID-19 за сутки в области умерли пять человек, когда 83 человека — выздоровели.
“Поэтому сейчас в области 8359 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 3506 человек побороли недуг;
— 4672 человека инфицированы COVID-19;
— 181 человек умер”, — написал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 598 085 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 10 598 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.