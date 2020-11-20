На Херсонщині за добу COVID-19 виявили у понад 200 осіб

“За останню добу проведено 1252 ПЛР-дослідження та 1048 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 204 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 9 дітей та 12 медичних працівників”, — написав голова ОДА.

Гусєв повідомив, що стан хворих задовільний: “190 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 14 осіб”.

За його даними, від COVID-19 за добу в області померли п’ять осіб, коли 83 людини — одужали.

“Тож наразі в області 8359 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 3506 людей побороли недуг;

— 4672 людини інфіковані COVID-19;

— 181 людина померла”, — написав очільник ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 10 598 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.