В Херсонской области за сутки COVID-19 обнаружили только у одного человека
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 500 исследований на выявление коронавируса и был зафиксирован один подтвержденный случай заболевания COVID-19 в области. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 238 ПЦР-исследований и 330 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, зафиксирован 1 новый лабораторно подтвержденный случай на COVID-19”, — написал он.
Гусев рассказал, что это женщина 78 лет из г.Херсон. “Контактировала с ранее выявленным больным COVID-19. Госпитализирована в инфекционную больницу, состояние средней тяжести”, — добавил глава ОГА про статус новой зараженной.
Он также сообщил, что в области есть три новых случая выздоровления — все жители Херсон.
Сейчас в области 194 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 179 человек победили недуг;
— 12-инфицированы на COVID-19;
— 3 — умерли.
“Для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 3456 тест-систем”, — резюмировал Гусев.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 44 998 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1173 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.