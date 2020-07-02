На Херсонщині за добу COVID-19 виявили лише у однієї людини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 500 досліджень на виявлення коронавірусу і був зафіксований один підтверджений випадок захворювання на COVID-19 в області. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
"За останню добу проведено 238 ПЛР-досліджень та 330 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, зафіксовано 1 новий лабораторно підтверджений випадок на COVID-19", - написав він.
Гусєв розповів, що це жінка 78 років з м.Херсон. "Контактувала із раніше виявленим хворим на COVID-19. Госпіталізована до інфекційної лікарні, стан середньої важкості", - додав очільник ОДА про статус нової хворої.
Він також повідомив, що в області є три нових одужання - всі жителі м.Херсон.
Наразі в області 194 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
- 179 осіб побороли недуг;
- 12- інфіковані на COVID-19;
- 3 - померли.
"Для проведення першого та другого етапів ПЛР в області наявні 3 456 тест-систем", - резюмував Гусєв.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 44 998 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1173 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.