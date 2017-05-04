В Херсонской области обнаружили браконьеров с уловом на 9 млн грн

Так, во время патрулирования в районе населенного пункта Лазурное на побережье Джарылгачского залива военнослужащие отдела “Скадовск” обнаружили двух граждан Украины, которые осуществляли браконьерскую деятельность. С помощью двух сетей без надлежащих разрешительных документов браконьеры выловили 1 тыс. 800 креветок, 480 рыбин атерины и бычка, а также 140 крабов, которые занесены в Красную книгу Украины.

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О выявлении браконьеров пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции, ведь в их действиях усматриваются признаки уголовного преступления по части 1 статьи 249 УК “Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом”, а выявленные водные живые ресурсы передали представителям Государственного агентства рыбного хозяйства.

Общая сумма ущерба, которую нанесли браконьеры государству, составляет 8 млн 797 тыс. грн.

Крабов после подсчета правоохранители отпустили к морю.