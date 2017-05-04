На Херсонщині виявили браконьєрів з уловом на 9 млн грн
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 4 травня. УНН. Прикордонники Херсонського загону запобігли незаконному вилову водних живих ресурсів в контрольованому прикордонному районі. Про це УНН повідомив помічник начальника прикордонного загону - начальник прес-служби Іван Шевцов.
Так, під час патрулювання в районі населеного пункту Лазурне на узбережжі Джарилгацької затоки військовослужбовці відділу “Скадовськ” виявили двох громадян України, які здійснювали браконьєрську діяльність. За допомогою двох ятерів без належних дозвільних документів браконьєри виловили 1 тис. 800 креветок, 480 рибин атерини та бичка, а також 140 крабів, які занесені до Червоної книги України.
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Про виявлення браконьєрів прикордонники повідомили співробітників Національної поліції, адже в їхніх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення за частиною 1 статті 249 ККУ “Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом”, а виявлені водні живі ресурси передали представникам Державного агентства рибного господарства.
Загальна сума збитків, яку завдали браконьєри державі, складає 8 мільйонів 797 тисяч гривень.
Крабів після підрахунку правоохоронці відпустили до моря.