В Херсонской области совершено разбойное нападение на жену фермера

Неустановленный мужчина пробрался в частный дом, где напал на хозяйку - женщину 1972 года рождения, жену местного фермера.

Нападавший связал женщину и, угрожая отверткой, заставил ее указать, где хранятся деньги и ценности. После этого нападавший завладел ценностями и скрылся с места происшествия.

Начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, в одном из сел Киевской области было совершено разбойное нападение на директора фермерского хозяйства и его жену.