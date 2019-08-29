В Херсонской области совершено разбойное нападение на жену фермера
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В селе Красное Скадовского района Херсонской области совершено разбойное нападение на квартиру фермера, в котором на тот момент находилась его жена. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Неустановленный мужчина пробрался в частный дом, где напал на хозяйку - женщину 1972 года рождения, жену местного фермера.
Нападавший связал женщину и, угрожая отверткой, заставил ее указать, где хранятся деньги и ценности. После этого нападавший завладел ценностями и скрылся с места происшествия.
Начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).
Напомним, в одном из сел Киевской области было совершено разбойное нападение на директора фермерского хозяйства и его жену.