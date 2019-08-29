На Херсонщині скоєно розбійний напад на дружину фермера
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У селі Красне Скадовського району Херсонської області скоєно розбійний напад на помешкання фермера, в якому на той момент перебувала його дружина. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Невстановлений чоловік пробрався до приватного будинку, де напав на господиню – жінку 1972 року народження, дружину місцевого фермера.
Нападник зв’язав жінку та, погрожуючи викруткою, змусив її вказати, де зберігаються гроші та цінності. Після цього нападник заволодів цінностями та втік з місця події.
Розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).
Нагадаємо, в одному з сіл Київської області було скоєно розбійний напад на директора фермерського господарства та його дружину.