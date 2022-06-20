В Херсонской области ситуация тяжелая в двух районах, много заминированной инфраструктуры - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Херсонской области ситуация стабильно тяжелая в двух районах, много заминированной инфраструктуры. Об этом говорится в сводке из ОВА за сутки, пишет УНН.
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"Херсонская область: ситуация стабильно тяжелая в Бериславском и Каховском районах. От боевых действий повреждены и уничтожены дома мирных жителей, много заминированной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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Также указано, что мирные жители продолжают рассказывать о мародерствах со стороны оккупантов, угрозах фермерам, предпринимателям и похищении людей.
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Недавно в Херсонской области ВСУ уничтожили состав боеприпасов российских оккупантов.