На Херсонщині ситуація важка у двох районах, багато замінованої інфраструктури - ОВА

Цитата

"Херсонщина: ситуація стабільно тяжка в Бериславському та Каховському районах. Від бойових дій пошкоджені та знищені будинки мирних жителів, багато замінованої інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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Також вказано що мирні жителі продовжують розповідати про мародерства з боку окупантів, погрози фермерам, підприємцям та викрадення людей.

Доповнення

Нещодавно у Херсонській області ЗСУ знищили склад боєприпасів російських окупантів.