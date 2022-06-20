На Херсонщині ситуація важка у двох районах, багато замінованої інфраструктури - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На Херсонщині ситуація стабільно важка у двох районах, багато замінованої інфраструктури. Про це йдеться у зведенні з ОВА за добу, пише УНН.
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"Херсонщина: ситуація стабільно тяжка в Бериславському та Каховському районах. Від бойових дій пошкоджені та знищені будинки мирних жителів, багато замінованої інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Також вказано що мирні жителі продовжують розповідати про мародерства з боку окупантів, погрози фермерам, підприємцям та викрадення людей.
Доповнення
Нещодавно у Херсонській області ЗСУ знищили склад боєприпасів російських окупантів.