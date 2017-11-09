В Херсонской области расследуют самоубийство бойца АТО

“Силами комиссии нужно сделать объективный и беспринципный вывод этой трагической ситуации. Нельзя сгоряча делать любые обвинения. Важно проанализировать ход событий с учетом не личного отношения медиков к бойцу, а уровня понимания психологического состояния воина”, — обратил внимание во время заседания директор Депатрамента охраны здоровья Виктор Короленко.

По информации, распространяемой в соцсетях, сделал он это якобы после общения с врачом областного госпиталя ветеранов войны.

В настоящее время члены комиссии ознакомились с видеоматериалами, предоставленными областным госпиталем ветеранов войны, где зафиксировано пребывание погибшего в медицинском учреждении. Также члены комиссии пообщались с сослуживцами, чтобы понять общее психологическое и эмоциональное состояние бойца в тот день.

Правоохранительными органами открыто уголовное производство по ст.120 УК Украины (доведение до самоубийства).

Напомним, 1 ноября несовершеннолетняя совершила самоубийство на Закарпатье, прыгнув с моста.