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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50846 просмотра

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В Херсонской области расследуют самоубийство бойца АТО

Киев  •  УНН

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ХЕРСОН-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Херсонской области создана специальная комиссия по расследованию трагедии с атошником-киборгом, который покончил с собой якобы после общения с врачом областного госпиталя ветеранов войны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

“Силами комиссии нужно сделать объективный и беспринципный вывод этой трагической ситуации. Нельзя сгоряча делать любые обвинения. Важно проанализировать ход событий с учетом не личного отношения медиков к бойцу, а уровня понимания психологического состояния воина”, — обратил внимание во время заседания директор Депатрамента охраны здоровья Виктор Короленко.

По информации, распространяемой в соцсетях, сделал он это якобы после общения с врачом областного госпиталя ветеранов войны.

В настоящее время члены комиссии ознакомились с видеоматериалами, предоставленными областным госпиталем ветеранов войны, где зафиксировано пребывание погибшего в медицинском учреждении. Также члены комиссии пообщались с сослуживцами, чтобы понять общее психологическое и эмоциональное состояние бойца в тот день.

Правоохранительными органами открыто уголовное производство по ст.120 УК Украины (доведение до самоубийства).

Напомним, 1 ноября несовершеннолетняя совершила самоубийство на Закарпатье, прыгнув с моста.

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