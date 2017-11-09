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На Херсонщині розслідують самогубство бійця АТО

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ХЕРСОН-КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Херсонщині створена спеціальна комісія щодо розслідування трагедії з атовцем-кіборгом, який наклав на себе руки начебто після спілкування з лікарем обласного шпиталю ветеранів війни, передає УНН з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.

“Силами комісії потрібно зробити об’єктивний і безпринципний висновок цієї трагічної ситуації. Не можна зопалу робити будь-які звинувачення. Важливо проаналізувати хід подій з урахуванням не особистого ставлення медиків до бійця, а рівня розуміння психологічного стану воїна”, — звернув увагу під час засідання директор Департаменту охорони здоров’я Віктор Короленко.

За інформацією, розповсюджуваною у соцмережах, зробив він це буцімто після спілкування з лікарем обласного шпиталю ветеранів війни.

Нині члени комісії ознайомились з відеоматеріалами, наданими обласним шпиталем ветеранів війни, де зафіксовано перебування загиблого в медичному закладі. Також члени комісії поспілкувалися з товаришами по службі, аби зрозуміти загальний психологічний та емоційний стан бійця у той день.

Правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження за ст.120 КК України (доведення до самогубства).

Нагадаємо, 1 листопада неповнолітня скоїла самогубство на Закарпатті, стрибнувши з мосту.

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