На Херсонщині розслідують самогубство бійця АТО
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Херсонщині створена спеціальна комісія щодо розслідування трагедії з атовцем-кіборгом, який наклав на себе руки начебто після спілкування з лікарем обласного шпиталю ветеранів війни, передає УНН з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.
“Силами комісії потрібно зробити об’єктивний і безпринципний висновок цієї трагічної ситуації. Не можна зопалу робити будь-які звинувачення. Важливо проаналізувати хід подій з урахуванням не особистого ставлення медиків до бійця, а рівня розуміння психологічного стану воїна”, — звернув увагу під час засідання директор Департаменту охорони здоров’я Віктор Короленко.
За інформацією, розповсюджуваною у соцмережах, зробив він це буцімто після спілкування з лікарем обласного шпиталю ветеранів війни.
Нині члени комісії ознайомились з відеоматеріалами, наданими обласним шпиталем ветеранів війни, де зафіксовано перебування загиблого в медичному закладі. Також члени комісії поспілкувалися з товаришами по службі, аби зрозуміти загальний психологічний та емоційний стан бійця у той день.
Правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження за ст.120 КК України (доведення до самогубства).
Нагадаємо, 1 листопада неповнолітня скоїла самогубство на Закарпатті, стрибнувши з мосту.