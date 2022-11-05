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На Херсонщине оккупанты продолжают подрыв и расстрел плавсредств - ОК "Юг"

На Херсонщине оккупанты продолжают подрыв и расстрел плавсредств - ОК "Юг"

Киев • УНН

 • 277071 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. На Херсонщине оккупанты продолжают подрыв и расстрел всех вероятных для использования плавсредств, критически ухудшая экологическую обстановку в регионе. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

Цитата

"В Южнобугском операционном районе обстановка остается сложной, но контролируемой Силами обороны юга. Продолжаются активные боевые действия вдоль линии соприкосновения. Враг сосредотачивает свои усилия на ведении оборонительных действий на занятых позициях, наносит ракетно-артиллерийские удары по нашим подразделениям и населенным пунктам, прилегающим к линии разграничения противоборствующих сил", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на Херсонщине оккупанты продолжают подрыв и расстрел всех вероятных для использования плавсредств, критически ухудшая экологическую обстановку в регионе.

Более 50 взорванных ими судов сейчас стекают горючим прямо в водоемы, в том числе и ударяя по экосистеме.

Также отмечается, что противник пытается отслеживать состав, состояние и перемещение наших подразделений путем ведения воздушной разведки, с использованием беспилотных аппаратов. А после обеда, направил ударный беспилотный аппарат типа "Ланцет-3" по нашим позициям в Бериславском районе.

"Березнеговатскую громаду Николаевщины вдоль линии фронта враг продолжает терроризировать атаками. Сегодня это были "Калибры" морского базирования. Несмотря на отсутствие ракетоносителей на дежурстве, враг коварно вывел одного фрегата в море для пуска ракет. После выполнения задания он вновь вернулся на базу. Между тем, обе запущенные ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны", - добавляют в командовании.

В течение дня враг несколько раз атаковал наши позиции штурмовой авиацией и ударным Ка-52.

Артиллеристы и ракетчики Сил обороны, в течение дня наносили удары по позициям врага и в районах сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 170 огневых задач.

Напомним

Украинские военные уничтожили 32 оккупантов, три танка и четыре зенитных и артиллерийских установки.

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