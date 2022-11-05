На Херсонщині окупанти продовжують підрив та розстріл плавзасобів - ОК "Південь"

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"У Південнобузькому операційному районі обстановка залишається складною, але контрольованою Силами оборони півдня. Тривають активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Ворог зосереджує свої зусилля на веденні оборонних дій на зайнятих позиціях, наносить ракетно-артилерійські удари по наших підрозділах та населених пунктах, прилеглих до лінії розмежування протиборчих сил", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на Херсонщині окупанти продовжують підрив та розстріл всіх ймовірних для використання плавзасобів, критично погіршуючи екологічну обстановку в регіоні.

Понад 50 підірваних ними суден наразі стікають пальним просто у водойми, в тому числі і вдаряючи по екосистемі.

Також наголошується, що противник намагається відстежувати склад, стан та переміщення наших підрозділів шляхом ведення повітряної розвідки, з використанням безпілотних апаратів. А по обіді, спрямував ударний безпілотний апарат типу "Ланцет-3" по наших позиціях в Бериславському районі.

"Березнегуватську громаду Миколаївщини вдовж лінії фронту ворог продовжує тероризувати атаками. Сьогодні це були "Калібри" морського базування. Незважаючи на відсутність ракетоносіїв на чергуванні, ворог підступно вивів одного фрегата в море для пуску ракет. Після виконання завдання він знов повернувся у базу. Тим часом, обидві запущені ракети було знищено силами протиповітряної оборони", - додають в командуванні.

Протягом дня ворог кілька разів атакував наші позиції штурмовою авіацією і ударним Ка-52.

Артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та в районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 170 вогневих завдань.

Нагадаємо

Українські військові знищили 32 окупантів, три танки та чотири зенітних та артилерійських установки.