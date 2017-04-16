На Херсонщине пытаются погариты около 5 га леса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На Херсонщине возник пожар в лес. На месте происшествия работают спасатели. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ДСНС Херсонщины Сергей Черный, передает УНН.
"Сегодня в 13:43 на номер Службы спасения 101 Херсон поступило сообщение о том, что в 27-м квадрате Раденска лесничества горит сухая подстилка в лесу.
На место происшествия были срочно направлены подразделения областной службы ДСНС. В 16:00 пожар удалось локализовать. Однако из-за сильных порывов ветра на месте пожарища время от времени возникают очаги огня. Поэтому спасатели продолжают работать на месте происшествия, осуществляя проливку ", - написал с.Чорна.
Площадь пожара составляет 4, 9 га. к его тушению привлечены 8 пожарных автомобилей и 35 человек личного состава.
Причина пожара устанавливается.