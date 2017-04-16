На Херсонщине пытаются погариты около 5 га леса

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25999 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89965 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146007 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112732 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114091 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111007 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103154 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106665 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103274 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151127 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На Херсонщине пытаются погариты около 5 га леса

На Херсонщине пытаются погариты около 5 га леса

Киев  •  УНН

 • 9779 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. На Херсонщине возник пожар в лес. На месте происшествия работают спасатели. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ДСНС Херсонщины Сергей Черный, передает УНН.

"Сегодня в 13:43 на номер Службы спасения 101 Херсон поступило сообщение о том, что в 27-м квадрате Раденска лесничества горит сухая подстилка в лесу.

На место происшествия были срочно направлены подразделения областной службы ДСНС. В 16:00 пожар удалось локализовать. Однако из-за сильных порывов ветра на месте пожарища время от времени возникают очаги огня. Поэтому спасатели продолжают работать на месте происшествия, осуществляя проливку ", - написал с.Чорна.

Площадь пожара составляет 4, 9 га. к его тушению привлечены 8 пожарных автомобилей и 35 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.

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